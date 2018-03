Exposition choc, 'Le chagrin des Belges" (Hugo Claus), d’Adel Abdessemed à la galerie Dvir (67 rue de la Régence à Bruxelles).

L’artiste français d’origine algérienne revient sur les heures les plus noires du Congo de Léopold II avec ces 84 mains coupées de Congolais (en bois calciné) et des "portes de l’enfer" avec des indigènes aux mains coupées.

"Quand je suis invité dans un pays, dit-il, j’erre dans son passé et tombe sur quelque chose qui me hante". Comme un cri. Sa grande et belle expo au Mac’s débute ce samedi suivie d’une expo à Lyon. Nous y reviendrons longuement comme sur le livre que lui consacre Hélène Cixous.