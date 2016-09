Anne Sinclair et son grand-père à Liège: "C’est une expo qui m’est chère"

Arts visuels

Anne Sinclair, la brillante journaliste d’info que tout le monde connaît, a décidé de revisiter, dans un livre émouvant et lucide, « 21 rue La Boétie », le parcours heureux, puis tragique, d’un grand-père et de sa famille. Elle était à Liège à l'occasion d'une convaincante exposition sur le parcours contrasté de Paul Rosenberg. Confidences.

"C’est une expo qui m’est chère", déclara-t-elle la conférence de presse à peine entamée. "Les musées, le Centre Pompidou tout particulièrement, ont été compréhensifs et généreux. Comme mon grand-père l’avait été en offrant une suite de tableaux au Musée d’art moderne en guise de remerciement à l’Etat français".

"Il n’est pas innocent pour moi d’être à Liège, vrai carrefour de l’Europe, alors que je suis personnellement profondément européenne. Il me plaît aussi de me retrouver, ce faisant, au carrefour de l’histoire et de l’art."

"La Ville de Liège, attention inattendue, vient de me nommer citoyenne d’honneur, j’en suis très émue."

"L’aventure de mon grand-père et l’expo qui en ravive la mémoire retracent ce qu’a été le marché de l’art avant d’être un « marché ». Mon grand-père est arrivé dans ce milieu en essayant de participer à l’explosion de l’art moderne."

"Il était certes un marchand, mais aussi un ami des peintres, un passeur, un intermédiaire plein d’admiration. Il a vendu des toiles mais il a, en même temps, agi comme un impressario, un accompagnateur qui comprenait les artistes."

"Il était un galeriste très moderne et le relevé de son année 1936 est époustouflant : il exposa successivement Braque, Seurat, Picasso, Monet, Matisse, des maîtres du XIXe, 12 artistes modernes..."

"Il savait ménager ses clients fortunés en leur offrant l’actualité des artistes mais aussi des maîtres entrés dans l’histoire du siècle précédent."

"Paul Rosenberg avait compris que l’art, c’est le voyage. Et dès 1920, il essaya d’évangéliser les Américains. A l’époque, c’était un choc culturel et il avait bien conscience d’être un révolutionnaire."

"Avec lui, le marché a traversé l’Atlantique et il avait cette prescience que l’art devait être vu par le plus grand nombre."

"Mon grand-père fut au carrefour de la grande histoire, ma famille ayant aussi été déchue de sa nationalité française par le gouvernement de Vichy. Heureusement, elle ne fut pas bousculée dans sa chair."

"Quand, fiché, mon grand-père a dû fuir, il a mis ses tableaux dans des banques et ses coffres furent fracturés et volés !"

"Cette expo est, pour moi, une aventure formidable. Un hommage à ce grand-père qui m’a appris comment regarder une œuvre d’art."