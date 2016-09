Art on Paper : Le haut de gamme du dessin

Arts visuels

A Bozar, belge et internationale, la foire Art on Paper hausse le niveau.

Depuis quelques années le dessin artistique, dans ce qu’il peut conserver de structure classique ou dans ses chemins contemporains plus aventureux a reconquis un statut de premier plan. Il est une manière d’affirmer une place qui reste aussi spécifique qu’essentielle dans la pratique artistique actuelle que l’on soit peintre, sculpteur (Johan Muyle), auteur d’installations voire de vidéos (Tony Oursler) ou, dessinateur réputé. Des prix divers et des foires, des expos muséales également, ont réactivé l’attention sur cette pratique quelque peu reléguée dans le tourbillon des avant-gardes expérimentales. Le titre même de la foire bruxelloise qui se tient pour la seconde fois dans les salles de Bozar, laisse le champ libre à des avancées sortant du cadre puisque c’est le support papier qui constitue la base sélective et non pas la technique. Aussi voit-on intervenir avec bonheur des œuvres qui se réalisent pleinement grâce aux choix et aux particularités des supports adoptés et peu importe que le traitement soit à la mine de plomb (Jean-Louis Micha), au pastel (Adrien Vermont), au charbon de bois (Gideon Kiefer), voireà l’émail ou à l’huile (Thomas Müller) ou au spray (Sophie Whettnal – ne pas manquer ses cahiers !), pour ne prendre que quelques exemples.

Une sélection éclectique

Le nombre limité de galeries, vingt-cinq, a permis une sélection de première qualité tout en préservant la diversité des styles et des approches. On ne sature pas la vision par une pléthore de propositions ! Comme le dessin exige en général une vision rapprochée et s’apprécie souvent jusqu’au moindre détail, le nombre limité de stands favorise grandement la découverte d’autant plus que le solo show est exigé. De la sorte on n’appréhende pas seulement une œuvre mais une démarche dans sa profondeur.

Le niveau de l’ensemble engage franchement à une visite qui sera enthousiasmante car à ce stade seules les attirances personnelles font la différence dans la panoplie proposée. On trouvera de la fantaisie et de l’humour chez Benjamin Monti et chez Adrien Vermont, du scientifique poétique chez Pep Vidal , de la finesse extrême chez Hannelore Van Dijck, une étrangeté critique chez Aleksandra Chausshova primée par le jury, de l’optique construit chez Henri Jacob, du saugrenu drôle chez William Anthony, du circonstancié très subtil chez Jean-Louis Micha, du social avec Hamid El Kanbouhi , de l’intelligence conceptuelle chez Thu Van Tran… et la ligne claire pour la lauréate du prix Eeckman, Anastasija Pandilovska.





Art on Paper, Bozar, 23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles. Jusqu’au 11 septembre, de 11h à 19h.



(« Surveillance of the Dreams », un dessin d’Aleksandra Chausshova qui a remporté le prix de la Sofam décerné parmi les artistes exposants par un jury professionnel. Les œuvres de l’artiste sont exposées sur le stand de la Jozsa Gallery (Bruxelles).)