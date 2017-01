Au Grand-Hornu, une histoire artistique, étonnante et poétique de l’heure, montres et horloges.

Le temps est un mystère pour la physique. Saint Augustin le disait: « Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne m’interroge, je le sais ; mais si je veux répondre, je l’ignore ».

Par contre l’heure, le marquage du temps, est une technologie magnifique développée depuis des siècles. La passionnante et artistique exposition « L’éloge de l’heure », au Grand-Hornu (CID), le démontre pour notre plaisir.

Elle vient de Suisse, patrie des horlogers, de Lausanne (le Mudac, musée du design et des arts appliqués contemporains). En 150 objets et oeuvres d’art, historiques et contemporains, elle montre toutes les manières incroyables inventées pour marquer l’heure.

Dès l’entrée, on découvre la vidéo de Mark Formanek, très étonnante, filmée non-stop à Berlin, pendant 24 h, avec des ouvriers s’affairant à monter une heure digitale géante en planches, une heure qui change à chaque minute pour coïncider exactement avec l’heure du visiteur. C’est aussi ce qu’avait réussi Christian Marclay avec son « bijou », « The Clock », un film de 24 h (non montré à l’expo) fait de milliers d’extraits de films où des acteurs regardent l’heure, en phase avec l’heure du visiteur.

Francis Alÿs

