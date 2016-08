Avec Ernst et Tanguy, Sète s’offre un duo surréaliste

Arts visuels

A deux pas du cimetière marin où repose le poète Paul Valéry, le musée qui porte son nom accueille, chaque été, des expositions généralement innovantes, inattendues et donc surprenantes. C’est le cas, une fois de plus, avec cet accrochage drivé par Maïthé Vallès-Bled, qui réunit deux surréalistes autant dire aux antipodes l’un de l’autre. Par la facture d’abord, par la veine qui y souffle ensuite.

Max Ernst (1891-1976) et Yves Tanguy (1900-1955), deux amis épris d’imaginaire, de fantasmes, de visions sans commune mesure avec celles de tout un chacun.

La scénographie, simple, privilégie un parcours chronologique alors qu’un regroupement par thèmes eût sans doute été plus éclairant, plus vivant, plus réactif.

Au bout du compte, l’univers plastique de Max Ernst l’emporte sur celui de Tanguy qui, à nos yeux, fait trop vite figure de Dali du pauvre.

Psychisme humain

L’intérêt de la mise en parallèle est cependant évident. L’immersion dans un surréalisme épris de plongées dans le subconscient, l’est tout autant. Entre les deux guerres, cette particularité prend un sens obligeant.

Le poète René Crevel voyait en Max Ernst un "magicien des palpitations subtiles", quand André Breton synthétisait Tanguy sous les traits du "peintre des épouvantables élégances aériennes, souterraines et maritimes".

Parallèles et divergents

L’exposition retrace des parcours parallèles et divergents jusqu’aux années 50, à travers peintures, dessins ou collages et quelques (plus rares) sculptures, cette quête du psychisme humain explorée par deux artistes de l’obscure intériorité. Plus de 70 pièces à conviction issues de collections privées et publiques internationales, dont les musées royaux de Belgique, propriétaires d’un magnifique Ernst, "Fleurs-arêtes", une huile de 1928, et deux étranges Tanguy, tous deux intitulés "L’avion", de 1929.

Les œuvres de grande qualité se disputent d’ailleurs les cimaises, confortant l’idée que, pour paradoxale, la réunion des deux belligérants est aussi heureuse qu’audacieuse. Elle permet de montrer à quel point les sources du surréalisme furent multiples.

Quand Max Ernst simplifie comme dans "La mer", toile de 1925 ou, de la même année, "Composition", (ensemble qui réunit la forêt, un ciel jaune et la lune), peintures frappées de leurs seules lignes de force, Tanguy privilégie, et ce sera sa marque de fabrique, un monde hybride bien éloigné de la sobriété d’un Max Ernst. Tous deux toutefois, épris de métamorphoses, se réjouissent d’un imaginaire qui transfigure ce à quoi ils touchent.

Musée Paul Valéry, 34200 Sète. Jusqu’au 6 novembre. Beau et gros catalogue, 250 pages, 38 euros. Infos : 04.99.04.76.16 et www.museepaulvalery-sete.fr