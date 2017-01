Le musée d’Orsay rend un bel hommage à Frédéric Bazille, l’ami de Monet aux débuts de l’impressionnisme





Toute mort à la guerre est absurde. Elle l’est en particulier quand elle fauche à 28 ans un grand peintre à venir comme Frédéric Bazille (1841-1870). Il était exaspéré par ce qu’il appelait les vociférations de Bonaparte et Bismarck. Mais néanmoins, le 16 août 1870, sur un coup de tête resté incompréhensible (forme de suicide ?), il s’engage dans le légendaire régiment des zouaves, les troupes d’élite.

Il vient pourtant d’un milieu aisé, n’a pas de soucis financiers, est contre la guerre et sa gloire débute à peine. Son ami Edmond Maître qui dira que de tous les peintres d’alors « Bazille était le mieux doué », le traite en vain de « fou, archi-fou ». Renoir apprenant son engagement à la guerre, ajoute : « Trois fois merde. Archi Brute ».

Leurs craintes étaient fondées. Près d’Orléans, le 28 novembre 1870, à son premier assaut, en tête de sa compagnie, Bazille est touché au bras et au ventre, et meurt.

Une deuxième mort l’attendait : sa longue disparition de l’histoire de l’art. En moins de huit ans, il avait pourtant pu peindre une soixantaine de tableaux dont plusieurs chefs d’œuvre aujourd’hui aux Etats-Unis, au musée Fabre de Montpellier et à Orsay. II n’a rien vendu de son vivant mais a exposé cinq toiles au Salon. En 1874, a lieu la première expo du groupe impressionniste à Paris et aucune œuvre de Bazille n’y est présentée. Peu à peu, grâce à la famille Bazille et à l’appui initial de Manet, son oeuvre émerge cependant et, comme souvent, les musées américains achètent ses plus beaux tableaux.