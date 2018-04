Directeur au Pompidou, maître d’oeuvre artistique de toute « l’année de préfiguration à Kanal », il s’explique.

Le 4 mai, dans 15 jours, s’ouvrira « l’année de préfiguration » à l’ex-garage Citroën, devenu Kanal-Centre Pompidou, à Bruxelles. Le vendredi, les discours, et le week-end, du samedi 5 mai à 12h au dimanche à 20 h, pendant 32 h non-stop, le public pourra découvrir l’énorme bâtiment, les expos d’art et d’architecture proposées, les animations diverses. Ensuite, jusqu’au 10 juin 2019, il y aura toujours des expos art (300 pièces souvent majeures venues du Pompidou) et architecture, et une programmation musiques, scènes, performances. Fin 2019, débutera le grand chantier de transformation (125 millions d’euros) de cette friche de 30000 m2 en une mini-ville culturelle inaugurée si tout va bien en 2023.

Si Yves Goldstein pilote le projet pour la Fondation Kanal et la région bruxelloise, le maître d’oeuvre artistique est Bernard Blistène, né en 1955, directeur du musée d’Art Moderne au Pompidou. C’est lui et ses équipes qui ont conduit les projets, amené les idées, mis tout en oeuvre.

(...)