Le jury qui devait décider de l’artiste qui représentera la Communauté française à la biennale de Venise en 2019 a choisi le 27 juin dernier, parmi les 13 fortes candidatures déposées, le projet "Mondo Cane" du duo d’artistes Jos de Gruyter et Harald Thys, présentés par Anne-Claire Schmitz, directrice du lieu d’art contemporain bruxellois La Loge, qu’elle a conceptualisé et fondé en 2012. Leur projet ambitionne d’exposer, non sans humour, la figure humaine au sein d’un pavillon national, réminiscence de l’Europe.

La nouvelle n’a été rendue officielle que ce mercredi, le temps nécessaire, dit-on, à l’administration pour suivre toutes les procédures légales et se protéger contre tout recours.