Cate Blanchett, l’art et les manifestes

"Un vieux monde se meurt. Un autre naît. La civilisation capitaliste, qui a dominé la vie économique, politique et culturelle de continents entiers, est décadente. Elle engendre de nouvelles guerres dévastatrices. En ce moment même, l’Orient grouille de conflits et de tensions, dont l’onde de choc secouera l’humanité entière. […] La crise présente a mis le capitalisme à nu. Il apparaît plus que jamais comme un système de pillage et de fraude, de chômage et de terreur, d’exploitation et de guerre. […]"

Ce texte, lu en voix off par Cate Blanchett, sur des images de friches industrielles où déambule un sans-abri (incarné par l’actrice) ouvre l’un des treize films de l’installation multi-écrans "Manifesto", réalisé par l’artiste munichois Julian Rosefeldt.

Nous parle-t-il de la crise financière de 2008, conjuguée à l’embrasement du Moyen-Orient depuis 2003, à ses métastases terroristes et migratoires et leur impact sur les sociétés occidentales ? L’extrait provient en réalité d’un opuscule de 1932, publié par le John Reed Club, un collectif américain d’obédience marxiste. Mais sa réinterprétation lui reconfère une singulière actualité.

