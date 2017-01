Depuis plusieurs années, l’Atelier 340 a pris l’habitude d’éditer des bâches format publicitaire de 20 m² et de les présenter dans le petit parc adjacent au bâtiment du centre d’art, un espace privé mais largement ouvert sur l’espace public.

En accord avec les artistes et dans le prolongement des expositions du centre, ces bâches reproduisent des œuvres d’art aux sujets les plus divers "dans un pluralisme esthétique" revendiqué par Wodek - comme on appelle simplement le responsable du lieu, Wodek Majewski. "Le but de cette initiative, nous dit-il, est de se servir des pratiques des publicitaires pour valoriser des œuvres d’artistes belges et étrangers. Vu que nous occupons un endroit de fort passage de piétons et d’automobilistes, nous souhaitons faire partager ces œuvres avec le plus grand nombre. Notre action vise à faire connaître des aspects de l’art contemporain à de nombreuses personnes qui ne fréquentent ni les musées, ni les galeries, ni les centres d’art comme celui-ci. Et nous le faisons sans tabou."

Censure latente

Lorsque l’œuvre proposée représente un animal blessé et pansé, soigné en quelque sorte par l’artiste Pascal Bernier, ou des ensembles architecturaux modifiés par le photographe gantois Filip Dujardin, voire un groupe d’objets d’Anu Tuominen (gommes) ou un dessin abstrait de Szpakowski, cela intrigue mais ne pose pas de problème.

Lorsque fut montrée une "Madone" contemporaine aux seins nus, œuvre remarquable de Katarzyna Górna, ou le portrait d’une femme nue portant une mitre de saint et fumant le cigare, aucun regardeur ne manifesta d’opposition.

Par contre, d’autres œuvres suscitèrent quelques protestations auprès des pouvoirs publics. Un ours noir et un ours blanc en position de copulation (Pascal Bernier), un lapin en tricot victime d’une violence meurtrière et un ours en peluche menacé de décapitation par une scie (Patricia Waller), ainsi que la photo d’un homme urinant sur lui-même (Keith Boadwee), firent l’objet d’interventions, notamment par les réseaux sociaux anonymes, afin de faire retirer ces images.

"Le prétexte évoqué, nous dit Wodek, est généralement que ces images peuvent être vues par des enfants. La nudité corporelle et la violence suggérée en images (nounours) doivent leur être cachées. La nudité féminine passe, mais la masculine, sexuée, est encore un tabou dans notre société."

Tout en soulignant qu’il n’y a jamais eu d’injonction de retrait du pouvoir communal malgré les plaintes, dans un esprit de conciliation, le directeur du 340 a enlevé l’œuvre de Pascal Bernier et proposé de maintenir celle de Keith Boadwee pendant 15 jours et de la retirer pour la tenue d’un festival populaire.

La honte du corps

...