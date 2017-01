Le 31 janvier 1977, Valéry Giscard d’Estaing inaugurait le Centre Pompidou sur le plateau de Beaubourg, à Paris. L’incroyable bâtiment de Richard Rogers et Renzo Piano a rempli son rôle et reste une pleine réussite. Retour sur quarante ans d’utopies et de succès.





Le Centre Pompidou est bien un enfant de Mai 68, d’une époque où on croyait que l’art et la culture pouvaient révolutionner le monde.

Georges Pompidou, alors président de la République, était passionné par la création contemporaine. Ses bureaux à l’Elysée étaient remplis d’art cinétique et de meubles design.

En 1969, il décidait la construction d’un nouveau musée d’Art moderne sur le plateau de Beaubourg, près des Halles. Il croyait que l’art moderne et contemporain devait toucher le grand public et que Paris devait retrouver une place majeure sur la scène mondiale, place qu’elle avait perdue après la guerre au profit de New York.

Il avait aussi l’idée très moderne que ce nouveau lieu devait être interdisciplinaire, où toutes les formes d’art peuvent se croiser. A côté du musée d’Art moderne, il prévoit d’y installer une grande bibliothèque publique, des salles de spectacle, un centre pour l’architecture, l’urbanisme et le design (CCI) et même un centre de recherche en musique contemporaine avec l’Ircam, dirigé par Pierre Boulez.

Enfin, il voulait que ce nouveau lieu frappe les esprits par son architecture audacieuse.

Notre-Dame des tuyaux

Un concours d’architecture analysa 681 projets et choisit celui des architectes Renzo Piano et Richard Rogers, alors très jeunes (34 et 37 ans) et quasi inconnus. Ce projet enflamma les esprits.