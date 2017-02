On fête toute cette année les cent ans du mouvement De Stijl qui révolutionna l’art du XXe siècle. Première grande exposition, à La Haye, qui montre le rôle essentiel de Piet Mondrian et Bart van der Leck. On peut suivre ce miracle: comment en 1917, l’art devint moderne.





Bleu, jaune, rouge : l’invention de van der Leck !

Pour l’occasion, la façade de l’hôtel de ville de la Haye est devenue le plus grand Mondrian du monde : repeinte avec les célèbres carrés rouge, bleu, jaune (et blanc) et les lignes noires. Partout dans la ville, on rappelle ces trois couleurs de base. Le Gemeentemuseum, avec son bâtiment iconique de l’architecte Berlage (1935), possède la plus grande collection au monde d’oeuvres de Mondrian et du Stijl. Pour cet anniversaire, on y vend des carnets, des bics et même des chaussettes Mondrian !

Plus sérieusement, c’est là que s’est ouverte la première grande exposition de cette année du centenaire du Stijl. Et elle s’avère passionnante.

On n’y revient pas sur la naissance de la revue De Stijl en 1917, créée par Théo Van Doesburg et Piet Mondrian, mais l’expo se focalise sur un point miraculeux de l’histoire de l’art : l’influence réciproque et décisive qui eut lieu de 1916 à 1918, entre Piet Mondrian et Bart van der Leck. C’est cette amitié qui créa un art si nouveau qu’il reste encore aujourd’hui encore étonnamment actuel. C’est très émouvant de voir ce moment de basculement et de fulgurance, qui se déroula alors que l’Europe était en guerre (les Pays-Bas, eux, étaient neutres).

En 2017, l’art de Mondrian est depuis longtemps entré dans la consommation courante. Ses célébrissimes tableaux de lignes noires verticales et horizontales, avec des aplats des trois mêmes couleurs primaires, bleue, jaune et rouge, ont essaimé vers le design, la mode et même la publicité, avec les produits de L’Oréal qui utilisent allégrement la quête pourtant toute spirituelle du grand peintre hollandais. Mais avant de peindre ces tableaux, Mondrian (1872-1944) a longtemps tâtonné et cherché sa voie.

Ce passage vers l’abstraction pure qu’il appelait "le néoplasticisme" est montré de manière passionnante et claire dans cette exposition. En contrepoint exact, salle après salle, on présente l’œuvre splendide et beaucoup moins connue de Bart van der Leck (1876-1958).

Les deux années à Laren

Ils se sont retrouvés ensemble, de 1916 à 1918, dans le village bucolique de Laren. Ils avaient quasi le même âge (la quarantaine) et avaient installé leurs ateliers dans des cabanons près des bois. Ils ont constaté que leurs recherches convergeaient étrangement alors pourtant que leurs chemins avaient été tout autres.

L’expo se concentre sur ces deux années décisives avec des dizaines d’oeuvres exceptionnelles prêtées aussi par les musées américains.

Une première salle montre le contexte pictural d’alors aux Pays-Bas, confus, très loin du radicalisme qu’apportera Mondrian.

On voit celui-ci chercher sa voie : d’abord des tableaux figuratifs aux couleurs fauves comme des Munch que pourtant il ne connaissait pas. Un "Nuage rouge" qui ressemble aux derniers Cézanne qu’il ne connaissait pas non plus. Déjà sa quête prend forme et prend des mots (il est un grand théoricien) : ce qui l’intéresse, c’est l’expérience même de la peinture.