C’est le couple le plus mythique de l’histoire de l’art : Frida Kahlo et Diego Rivera, "l’art en fusion", couple fusionnel et impossible à la fois.

Leur première rencontre est célèbre : en 1927, Diego Rivera (1886-1957) a 40 ans, il est en pleine gloire et est au 3e étage de l’échafaudage d’une grande fresque pour le ministère de l’Education nationale mexicain. La jeune Frida (1907-1954), 20 ans, passant par là, lui ordonne : "Diego descends". Elle ne le connaissait mais voulait lui monter ses dessins. Il est aussitôt bluffé par l’audace de la jeune fille, sa détermination et sa beauté étrange.

