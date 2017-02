L'artiste polyvalente Delphine Boël expose du 16 février au 14 mai au Musée d'Ixelles et adresse à cette occasion, et sur le thème de "Delphine Never Give up", un message poignant aux visiteurs qui les pousse inexorablement à la réflexion, annonce le musée. Delphine Boël, qui s'emploie à établir sa filiation avec le roi Albert II, est une coloriste hors du commun, largement reconnue sur la scène internationale. Par la peinture, la sculpture, la vidéo, le dessin et le néon, elle fait surgir des oeuvres d'art dynamiques, espiègles et décalées, ne se posant aucune limite et ne se refusant aucune envie.

Elle transforme en positif les événements douloureux, négatifs de sa vie et cette forme de "tristesse gaie" définit, souvent avec beaucoup d'humour, un parcours nourri de son vécu, de ses joies et de ses peines.

Parallèlement, le Musée d'Ixelles accueille Jean Boghossian, un artiste atypique, déterminé et passionné qui exprime l'effet de la fumée et de la flamme sur le papier ou sur la toile à même le châssis ou le panneau de bois, introduisant pigments et couleurs afin d'insuffler une touche de poésie à la violence originelle du feu. Et puis aussi les plasticiens et photographes Pierre et Gilles qui incarnent un art du portrait sophistiqué, entre photographie et peinture. Ces derniers magnifient, transfigurent et humanisent parfois le visages de célébrités, de stars, d'acteurs ou encore de chanteurs comme, par exemple, Stromae, Isabelle Huppert, Jean Marais et Catherine Deneuve.

Le Musée d'Ixelles est accessible au public du mardi au dimanche de 09h30 à 17h00 et est situé rue Jean Van Volsem, 71. Informations: Tél: 02-515 64 21 et www.museedixelles.be