Des centaines de tableaux du musée d’Orsay montrent le crime sous toutes ses formes, devenu un des Beaux-Arts.

On peut visiter un musée de 1000 manières, mais le fil choisi par Christos Markogiannakis s’avère particulièrement passionnant : le crime ! On a pu déterminer que dans le roman ou le drame, neuf œuvres sur dix contiennent un ou plusieurs crimes. Dans les feuilletons télévisés on avoisine 100 %, « sang pour sang » . Dans la peinture ce n’est qu’une sur dix, mais cela fait déjà une histoire de l’art et du crime à raconter.

Il y a deux ans, il nous offrait une visite inusuelle du Louvre avec 27 « Scènes de crime ». Il récidive ici pour notre plus grand bonheur avec les oeuvres du musée d’Orsay.