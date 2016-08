Ernest Pignon-Ernest, le pionnier du street Art

Arts visuels

Né en 1942 à Nice, Ernest Pignon-Ernest en a vu du et des pays depuis qu’il colle en franc-tireur ses grandes sérigraphies sur les murs des villes du monde entier !

Peintre à ses débuts, il a vite délaissé toiles, brosses et couleurs au profit de dessins superbement musclés et vivants. Rebelle aux pensées populistes et triomphalistes, il a, dès le départ, embrassé des causes que la vox populi n’avalisait généralement pas.

Il a peint et dessiné des affiches contre la guerre au Vietnam, soutenu le théâtre politique d’André Benedetto figure contestataire du Festival d’Avignon dans les années soixante, illustré les combats de la chanteuse Colette Magny, ceux de Francesca Solleville, et Jean Ferrat fut son ami.

Le ver était, comme on dit dans le fruit et, nonobstant une bonhomie souriante et conviviale, Pignon-Ernest embrassa tôt les causes perdues mais indispensables à la survie des hommes de cœur : il empoigna le taureau par les cornes en marquant de son empreinte des lieux et des gens qui, grâce à lui, se réveillaient un beau matin en n’en croyant pas leurs yeux.

Travail nocturne

C’est de nuit qu’Ernest Pignon-Ernest aura toujours agi. Seul ou avec l’aide de sa compagne Yvette Ollier, il s’en est allé dans des villes qui, pour une raison entendue, l’incitaient à y réveiller les consciences ou en rappeler une histoire commune trop oubliée.

