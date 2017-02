Quinze minutes avant les douze coups de midi, la foule afflue sur la place de l’Opéra à Marseille. Un bruissement se fait entendre, les terrasses de café se remplissent, les fenêtres s’ouvrent. La rumeur a couru du Vieux Port à la Canebière. "Traversée", la performance de la funambule Tatiana-Mosio Bongonga, va commencer d’un instant à l’autre. Un événement gratuit et en plein air, d’une dizaine de minutes, annoncé à coups de sirènes. Une manière efficace d’ancrer la Biennale internationale des arts du cirque dans la ville, la seule manifestation qui a survécu à Marseille-Provence 2013 (capitale européenne de la culture) et qui a rencontré un beau succès en 2015 avec un taux de remplissage des salles ou chapiteaux de 85 pour cent.

Traversée

Levant les yeux pour mieux scruter le ciel menaçant en ce premier jour de février, la chanteuse de gospel s’échauffe la voix pendant que le public tient les cavaletti, et sécurise la corde sur laquelle elle marche, convié de la sorte à participer à la performance. Tout en sourire, légèreté, maîtrise et animalité, Tatiana-Mosio Bongonga fait corps avec sa corde, se libère dans les airs, ose un trépied avant le grand écart, en osmose avec son agrès et le public qui fait partie intégrante de son spectacle.

Chez elle, l’étincelle a eu lieu à sept ans, lorsqu’elle a découvert, à Hérouville, près de Caen, une funambule qui traversait entre deux immeubles. "Je m’identifiais. J’étais un garçon manqué. Je me suis dit que c’était possible en tant que fille. Je me suis inscrite à l’école du cirque et cela m’a permis de grandir. En 2012, j’ai obtenu la médaille d’or au Festival du cirque de demain à Paris. J’ai également travaillé avec les Colporteurs puis j’ai compris que je devais créer mes propres projets", raconte l’artiste, rappelant volontiers les valeurs du cirque, le risque et la solidarité, celles pour lesquelles elle a embrassé le métier.