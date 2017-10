Abonnés Roger-Pierre Turine et A.Lo.

Il n’est a priori pas évident pour des Occidentaux bien éloignés des 13 000 îles de l’archipel indonésien, ses 250 millions d’âmes, 300 groupes ethniques et 700 langues, de s’y retrouver lorsqu’on leur parle de rites, traditions et ancêtres !

Nos propres croyances et leurs manifestations s’étant émoussées avec le temps, avec une certaine mise au ban de nos dieux, plonger ex abrupto dans une culture, si multiple et différente, est si peu évident que nous nous souvenons d’un Europalia Japon qui, il y a quelques années, avait mis bien à mal notre entendement.

Ce ne devrait pas être le cas cette fois, tant tout semble avoir été réuni pour faire de l’événement une véritable fête, tant aussi les propositions de découvertes ne manqueront pas durant trois mois.

Réalité indonésienne récurrente : malgré la diversité de ses peuples, l’importance des ancêtres y est primordiale. Bon à savoir, l’Indonésie, c’est une suite d’îles, peu ou bien connues : de Sumatra à la Papouasie, de Jakarta, Java ou Bali aux Philippines ou Moluques.

