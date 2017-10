On y entre en Gauguin un peu comme si l’artiste, nous prenant la main, nous conduisait, rebelle généreux à travers les arcanes de son long et passionné chemin de créateur sans filet.

Gauguin, c’est le refus des contraintes et des ordres et, malgré doutes et misère, une foi inébranlable en sa valeur créatrice. C’est le dur désir de créer en se projetant ailleurs et plus loin.

C’est l’imaginaire qui prend le pouvoir en renvoyant à leurs mesquineries les imbus du pouvoir, les piteux comptabilisant leurs actes et ce qui fonctionnarise la destinée humaine. C’est le battant anar dans sa splendeur (son horreur pour les prudes et les sectaires), son efficacité.