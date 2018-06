L’Institut Giacometti s’est ouvert dans la quartier de Montparnasse.

On y a replacé l’atelier de l’artiste conservé intact, et une première exposition y est consacrée aux liens entre Giacometti et Jean Genet.

Dès l’entrée, c’est le choc. Derrière des vitres extra-claires, on revoit, identique, l’atelier même de Giacometti (1901-1966), celui où tout près de là, à Montparnasse, il travailla et vécut de 1926 à sa mort en 1966. Un tout petit espace de 23m 2 à peine où on a replacé son lit, ses tables et chaises et tous les objets et œuvres qui s’y trouvaient à sa mort. Sa veuve, Annette Giacometti avait tout conservé, y compris les murs sur lesquels l’artiste avait dessiné.

