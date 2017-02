Superbe expo aux Beaux-Arts de Gand autour des gravures de Goya et d’une grande artiste iranienne.

L’actualité donne un relief inattendu à la superbe expo qui s’ouvre samedi au musée des Beaux-Arts de Gand. Celle-ci prend prétexte de l’acquisition par le musée d’un cahier complet des 82 gravures de Goya sur « Les Désastres de la guerre », son chef d’œuvre, pour présenter cette série, deux autres, des dessins et tableaux. Mais surtout, il y a le lien fait avec l’œuvre d’une grande artiste iranienne Farideh Lashai (1944-2013) qui, comme Goya, met en cause la violence politique et l’oppression dans son pays. Une découverte.

A revoir « Les Désastres », on pense aux images d’Alep, aux massacres de Daech ou d’Assad, et à l’enfant mort sur la plage. Même Trump s’est invité. La fille de l’artiste iranienne vit aux Etats-Unis et n’a pas pu venir à cette expo qui ira ensuite au Prado et au British Museum. Ses avocats lui ont déconseillé de quitter les Etats-Unis sous peine de ne plus pouvoir y retourner. Même avec sa « Green card », elle doit dorénavant subir 8 h d’interrogatoire si elle veut partir.

Dans ce climat, le hall du musée a une portée politique avec la superbe calligraphie persane envahissant tous les murs, que vient de peindre in situ l’Iranienne Parastou Forouhar (vit à Berlin). Une écriture qui n’est plus lisible, mais devient pur rythme et musique rappelant une longue histoire.





Immense souffrance

