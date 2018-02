Après une participation remarquée à Venise et à la Documenta, l’artiste irakien Hiwa K est au Smak.





Sur la pelouse de la Friedrichplatz, lieu central de la Documenta à Kassel, l’Irakien Hiwa K avait déposé vingt immenses tuyaux, sur quatre couches et, dans chacun d’eux, il avait aménagé un refuge avec mobilier Ikea. Il avait filmé aussi de très près la maquette de Kassel bombardée en 1943 et ses images étaient comme celles d’Alep et Mossoul aujourd’hui.