Il y a 50 ans, la révolution des sixties emportait tout

Arts visuels

Le Victoria & Albert Museum à Londres célèbre la « révolution », celle des « disques et rebelles » des années 1966-1970. Une exposition où on est complètement immergé dans ce bouillonnement contestataire et libertaire, avec la musique omniprésente et des interrogations sur ce qu’il en reste aujourd’hui.





Préparez-vous à de grands moments de nostalgie en retrouvant les costumes des Beatles dans Sgt Pepper’s ou en rêvant couché dans une grande salle baignée par le film et la musique de Woodstock, entouré de la guitare et du costume de Jimi Hendrix et du caftan de Joan Baez. On revoit plus de 500000 jeunes dans la plaine et Jimi Hendrix qui s’écrie : « 500000 ont franchi la boue et l’histoire. Nous nous sommes lavés et avons bu dans de divines larmes de joie. Et pour une fois, et pour chacun, le vérité n’était plus un mystère ».

C’était une époque où on était persuadé qu’il était possible de changer le monde, de secouer le conservatisme et de générer un monde meilleur.

Un parti libertaire résumait : « Notre culture, notre art, nos livres, nos posters, n’ont qu’un message : la liberté ».

De Carnaby street et du « Swinging London » aux communautés hippies de Californie et à l’invention d’Apple, l’exposition (lire ci-contre) raconte ces 1826 jours qui révolutionnèrent totalement la société occidentale, et cela, sans le moindre mort.

L’expo rappelle qu’en 1965 à Londres, l’homosexualité et l’avortement étaient encore illégaux, une femme devait être mariée pour avoir la pilule, les femmes pouvaient être moins payées que les hommes, les discriminations raciales étaient partout, le théâtre était soumis à une censure officielle. Tout ce vieux monde fut balayé en quelques mois par la génération des baby boomers. En 1966, 50 % des Américains avaient moins de 25 ans. Ils savaient que cette révolution ne pouvait être arrêtée car elle se situait dans les esprits.





La montée des fondamentalismes

Cinquante ans plus tard, qu’en reste-t-il ? Toute notre société reste imprégnée par les acquis de cette jeunesse d’alors, mais notre modèle est maintenant mis en cause par la montée des intégrismes et des extrémismes de droite, un peu partout.

C’est plus qu’un détail : le directeur du V&A, l’Allemand Martin Roth, qui initia ce type d’expos sociétales et ouvertes sur le monde, vient de donner sa démission pour protester contre le Brexit et ce qu’il signifie comme repli de la Grande-Bretagne sur elle-même.

L’expo rappelle qu’elle ne vient pas de nulle part, cette révolution chantée par les Beatles, composée par John Lennon : « You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world». On y montre un exemplaire original de l’Utopie de Thomas More publié il y juste 500 ans à Louvain. On y rappelle les utopies de William Blake, Aldous Huxley et de la Beat Generation (Allan Ginsberg).

Mais il y eut dans ces années 66-70, une conjonction de faits qui a tout emporté. Une jeunesse qui a pris la parole et le pouvoir, une révolution musicale mondiale (Sgt Pepper’s fut le premier titre sorti simultanément partout dans le monde). Un monde politique décrédibilisé : de l’ Affaire Profumo à la guerre au Vietnam quand les jeunes ne pouvaient accepter que le pays le plus riche du monde bombarde un pays pauvre pour aider un régime corrompu. L’anthropologue Margaret Mead avait bien vu que, grâce à la télévision, et pour la première fois, les jeunes pouvaient voir se faire l’Histoire avant qu’elle ne soit censurée par les aînés. On retrouve tout ça à l’expo avec Mai 68 et ses affiches (« Prenez vos désirs pour des réalités »), comme avec le nouveau féminisme militant de Kate Millett et Germaine Green.

(...)