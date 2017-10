Au Mukha à Anvers, première grande exposition muséale de l'artiste allemand en Belgique depuis les années 1980. Beuys est l'auteur d'une oeuvre majeure de l'art du XXème siècle sur divers plans : esthétique, social, politique et environnement.

Largement rétrospective, magistrale avec plus de 150 œuvres dont quelques-unes des plus emblématiques, l’exposition Joseph Beuys, la première muséale et d’envergure en Belgique depuis les années 1980, est néanmoins centrée sur deux aspects, les liens de l’artiste avec Anvers et le développement de son concept d’"Eurasie". Pour se familiariser avec l’œuvre de l’artiste allemand, il est indispensable de prendre en compte le fait sans doute le plus marquant de sa vie personnelle. Très gravement blessé en 1943, il est recueilli par des Tatars de Crimée et guéri grâce à un traitement à la graisse d’animal et le recouvrement de son corps par du feutre.