L’Amazonie, ses Indiens, rites et plumes

Arts visuels

Dirigé de main enthousiaste et experte par le Belge Boris Wastiau, jadis conservateur au musée de l’Afrique centrale, à Tervuren, remis à neuf et ouvert sur la ville, le musée d’Ethnographie de Genève (MEG) est un de ces lieux, rares, où il fait bon se perdre des journées entières.

Riche collection ponctuée de quelques pièces fondamentales venues du fond des âges et de civilisations extra-européennes mais pas seulement, le patrimoine genevois a de quoi surprendre le visiteur le plus affûté.

Tout cela au gré d’un parcours qui, pourtant linéaire, favorise les comparaisons, les complicités, même entre des peuples et tribus bien éloignés les uns des autres.

Cinq mile pièces

Une fois l’an, le musée organise une vaste expo temporaire et le cru 2016 a de quoi étonner et ravir. Consacré à la forêt amazonienne, ses rites ancestraux et ses tribus encore sauvegardées - mais pour combien de temps ? - l’exposition "Amazonie - Le chaman et la pensée de la forêt" est un régal pour qui s’appesantit un tantinet sur les valeurs et réflexions qu’elle recèle.