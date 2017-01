C’est plus qu’une ironie : une contradiction. Banksy, figure emblématique du street art, le tagueur anonyme, anticonsumériste et anticapitaliste engagé, se retrouve exposé au deuxième étage du centre commercial anversois Stadfeestzaal, jusqu’au 19 mars. Il l’est malgré lui, puisque les œuvres exposées dans l’exposition itinérante "The Art of Banksy" sont issues de collections privées, sous la direction du commissaire de l’exposition, Steve Lazarides.

Une figure singulière

Singulière figure que ce Lazarides. Responsable des photographies du magazine "Sleaze Nation", celui-ci a rencontré Banksy, dans les rues de sa ville natale de Bristol, au début des années 2000. Alors méconnu, Banksy s’y faisait déjà un surnom en signant ses peintures au pochoir, à forte connotation politique.

De cette rencontre naquit une amitié. Lazarides photographie Banksy et ses œuvres, tout en respectant son anonymat, et contribue à sa renommée. Il devint rapidement l’agent du graffeur, vendant ses œuvres dans son entourage, avant d’ouvrir une galerie à Londres, en 2006, où il a présenté d’autres artistes du street art. En 2008, leurs chemins se séparent. Aucun des deux intéressés n’a expliqué pourquoi.

Une expo non autorisée

En soi, l’exposition n’est pas indigente, malgré une mise en contexte succincte. La diversité des œuvres présentées a le mérite de rappeler que Banksy use de nombreuses techniques : pochoir, peinture, sérigraphie, sculpture, collage, installation…

Mais, par son lieu, son prix (17,50 euros) et son caractère non autorisé (Banksy n’est pas associé à l’événement), "The Art of Banksy" montre le revers de la reconnaissance d’un graffeur qui a peint ses premières fresques dans les rues de Bristol entre 1990 et 1994.

Cette reconnaissance a eu un prix. En 2007, "The Rude Lord", une peinture détournée, se vend 463 000 euros chez Sotheby’s à Londres. La tendance ne s’est pas ralentie depuis : le street art a envahi les galeries de ventes. Sans que personne ne résolve cette ambiguïté : lorsque le street art quitte la rue, est-ce encore du street art ?

Un artiste majeur

Personne ne conteste que Banksy, dans son mode d’expression comme dans son propos, est un artiste majeur. Il suffit de revoir parmi les quelque quatre-vingts œuvres exposées à Anvers la Madone détournée par l’artiste, avec enfant Jésus ceint d’explosifs à la place du cœur. Intitulée "Even A Suicide Bomber Needs A Hug" ("Même un kamikaze a besoin d’un câlin"), cette œuvre de 2005 reste on ne peut plus d’actualité.

Face à elle, le "Christ With Shopping Bags" (2004) - un Christ sur la croix avec des sacs de course - résonne d’un écho provocateur, d’autant plus fort au deuxième étage du Stadfeestzaal. On retrouve aussi des sérigraphies célèbres, comme le manifestant lançant un bouquet de fleurs. Ou la série de portraits sérigraphiés de Kate Moss plagiant la Marilyn Monroe d’Andy Warhol.

Mais, conséquence de la fin de la relation entre Lazarides et Banksy, manquent les actions récentes du graffeur-activiste, comme son opération commando à Gaza, en 2015, via un réseau de tunnels souterrains. Ou la création du parc éphémère Dismaland, également en 2015, dont les éléments de décor démantélé furent vendus aux enchères au profit de réfugiés syriens.

"The Art of Banksy" est donc partiel. Et se conclut - ultime ironie et contradiction - par un passage par la boutique des souvenirs, le fameux "Exit Through the Gift Shop", en anglais, titre du film-portrait de 2010 où Banksy critiquait précisément les dérives commerciales de la scène artistique.

"The Art of Banksy", jusqu’au 19 mars, Shopping Stadsfeestzaal, Meir 78. Du lundi au samedi, 10h-18h. 17,50 euros..