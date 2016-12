Thierry, Christian et Michel le surnomment l’archiviste. Aujourd’hui, on comprend pourquoi. Avec ce qu’il a sauvé par-ci, par-là, il a fini par la raconter l’histoire du Splendid. Soit celle d’une bande de copains du lycée qui vont écrire une page du théâtre en France, juste après celle du Café de la Gare. Et une page du cinéma français pour ensuite chacun trouver sa voie en solo.

En 240 petites pages bien aérées où l’on n’est jamais à l’abri d’un éclat de rire, il ressuscite cette aventure qui, à l’époque, ne fut pas toujours un succès et s’est avérée particulièrement manuelle.

Tatie Danièle

Le hasard veillait, toutefois, sur le petit Gérard, fils d’un plombier. La seule année où il se démène à l’école lui vaut un prix d’honneur et son ticket pour le lycée Pasteur. C’est là qu’il se lie d’amitié avec Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Michel Blanc. Ils s’amusent d’abord à faire beaucoup de bêtises, aussi à tourner des petits films amateurs et enfin de participer à des cours de théâtre. De répliques en tirades, ils vont se retrouver chez Tsilla Shelton (l’inoubliable "Tatie Danièle"), grande dame des planches avec des soucis de fin de mois.

"Je pense presque tous les jours à Tsilla Shelton, avoue Gérard Jugnot de passage à Bruxelles. J’ai même habité chez elle pendant deux mois quand j’allais mal. Elle a été une sorte de maman pour moi. Elle m’a appris à parler, elle m’a formé à l’analyse logique, à penser ce qu’on dit. Elle avait une vraie méthode pour parler juste, pour ne pas plaquer un sentiment. Ses deux phrases étaient : ‘Laisser venir’ et ‘Se jeter à l’eau’. Faire du théâtre, c’est se jeter l’eau tous les soirs. Elle m’a donné le courage d’y aller. Avec elle, on ne travaillait jamais la comédie. On travaillait les plaidoiries, les oraisons funèbres, Shakespeare. Elle prenait une phrase de Proust qui pouvait faire une page. Il fallait la digérer avec tous ses méandres pour faire soi le cheminement de cette pensée. Et puis la placer dans une improvisation car jouer c’est faire croire aux gens que ce qu’on dit, on le pense. Les acteurs qui jouent mal, c’est souvent parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’ils jouent. Dans la vie, on parle toujours juste."

Notre ciment : l’humour

Toutefois, les quatre ne rêvent ni de Corneille, ni même de Marivaux mais de faire rire. En découvrant, le Café de la Gare de la bande à Coluche, ils abandonnent leurs études et foncent. Chez les Jugnot, on grimpe aux rideaux. De fait, l’aventure sera rock’n’roll. C’est pas le tout de vouloir écrire des sketches et les jouer ensuite, il faut encore avoir une scène pour les jouer et un public pour les regarder. Et ils vont devoir construire l’un et l’autre. Après quelques années à jouer dans des endroits impossibles - dont la cave d’un restaurant latino, ce qui ne sera pas sans conséquence sur leur sens du rythme - ils vont acheter, en 76, une mûrisserie de bananes, rue des Lombards. C’est là qu’ils construisent, avec leurs petits bras, leur propre théâtre : le Splendid. Si en croit le titre de l’ouvrage : "Une époque formidable".

"C’est un clin d’œil à mes années de lycée, rectifie Gérard Jugnot. En latin, ‘formidable’ veut dire qui fait peur, qui est effrayant. Je n’ai aucune nostalgie de cette époque car on ne savait pas du tout si on allait y arriver. On s’est lancé dans des travaux, on a emprunté de l’argent. Et moi, je flippais. Est-ce qu’on aura du succès ? Est-ce qu’on pourra rembourser ? Est-ce qu’on va pouvoir en vivre ? Je n’ai aucune nostalgie. C’était pas la misère mais on travaillait beaucoup à construire, à réparer, à écrire tous les après-midis, à jouer deux spectacles le soir. On n’était pas loin du burn-out, heureusement ça n’existait pas encore. Notre ciment, c’était l’humour, la rigolade, le sens de la dérision. Parfois, on riait pour ne pas pleurer quand il y avait sept personnes dans la salle. Je n’ai pas de nostalgie, juste une petite fierté en regardant en arrière."

Quatuor sans chef de bande

Il n’existe plus de traces de leurs premiers spectacles et Gérard Jugnot n’est pas loin de penser que c’est mieux comme cela. Est-ce l’effet de mai 68, le Splendid est un groupe d’individualistes sans leader et à géométrie variable. "On était quatre, comme les Beatles. Thierry, Christian, Michel et moi. Marie-Anne (Chazel) est arrivée ensuite, puis Josiane (Balasko). Anémone est passée, Lavanant aussi, Valérie Mairesse a quitté le groupe quand elle a quitté Thierry. On était plutôt à gauche. Christian et Thierry étaient même passés - trois mois - par la cellule du parti communiste à Neuilly. Il en était resté quelque chose : on partageait tout ce qu’on gagnait au théâtre et au ciné. L’avantage du groupe, c’est qu’il dilue les responsabilités et les échecs. Les succès aussi, mais on n’en a pas connus non plus", rigole Gérard en pensant surtout au ciné. "‘Les Bronzés’ fut un petit succès, ‘Le père Noël est une ordure’ pas du tout. ‘Papy fait de la résistance’ a fait 8 millions d’entrées, mais c’était la fin. Le succès est venu sur le tard avec la vidéo. La limite du groupe c’est qu’on ne peut pas s’exprimer sur le terrain de l’émotion. L’émotion est bridée, on ne peut aller que dans le rire. Rire c’est nous, une émotion c’est personnel."

En toute simplicité, avec une dose de recul et un sens intact de l’amitié; Gérard Jugnot évoque l’épopée de ces quatre garçons qui peinaient à être dans le vent, c’est que Michel et Gérard sont devenus très vite chauves.

Gérard Jugnot, Une époque formidable, Grasset, 240 pp, env.18 euros

Amours, coquillages et choux de Bruxelles

Atelier Sainte-Anne. Si la plupart des artistes belges sont allés chercher leur reconnaissance à Paris; il est arrivé que le contraire se produise aussi. Ce fut le cas pour le Splendid. "Notre première conférence de presse s’est déroulée à Bruxelles", se souvient Gérard Jugnot. "On l’a vécue comme une forme de reconnaissance culturelle. Philippe Van Kessel (NdlR : futur patron du Théâtre National) s’était mis dans l’idée que nous étions des brechtiens, qu’on travaillait sur la distanciation avec ‘Amours, coquillages et crustacés’ (NdlR : spectacle qui deviendra "Les Bronzés" au cinéma). Il nous a accueillis dans son théâtre, l’Atelier Sainte-Anne, qui était un lieu culturel pas du tout un cabaret ‘pouet-pouet’. On a eu de très bonnes critiques. La presse belge s’est enthousiasmée pour notre regard sur la société française. C’était pas faux quelque part ! Comme quoi, les Belges étaient en avance."