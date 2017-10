Un nouveau musée mêlant art religieux ancien et art contemporain s’est ouvert près de Louvain, à l’abbaye du Parc.

C’est dans la discrétion que s’est ouvert à Heverlee, à l’abbaye du Parc, près de Louvain, un très beau musée, le « Parcum ». Comme son modèle le Kolumba de Cologne, mais en plus modeste, il mêle l’art religieux ancien des églises, abbayes et monastères de Flandre et l’art d’aujourd’hui.