Keramis, le beau musée de la céramique, rend hommage au monde si singulier de l’artiste flamand.

La céramique moderne et contemporaine permet une variété infinie de formes et d’univers, depuis le minimalisme zen jusqu’au plus extravagant postmodernisme riche de mille références au passé. C’est plutôt dans ce dernier groupe qu’on peut ranger l’univers si singulier de Frank Steyaert à qui Keramis, le centre de la céramique à La Louvière, consacre une rétrospective et une monographie éditée chez Prisme Editions.

Ses oeuvres les plus connues sont comme des maquettes de bateaux anciens cassés, échoués. Parfois, ce sont de simples barques dont il ne reste que la proue dressée à la verticale. Parfois ce sont des épaves comme les bateaux d’immigrants fracassés aujourd’hui sur nos côtes.

