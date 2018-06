Arts et Expos Au festival de Hyères, nous avions devisé avec une jeune femme aux cheveux cendrés, Christelle Kocher. Directrice artistique de Lemarié, l’un des métiers d’art de Chanel, elle œuvre à la modernisation des savoir-faire anciens dans la mode actuelle.

Christelle Kocher est blonde argentée, et vous regarde droit dans les yeux quand elle répond à vos questions. Quelque chose de spontané et d’authentique, dans ce regard et dans cette personnalité.

Christelle Kocher est directrice artistique de la maison "métier d’art" Lemarié, depuis 2010. Et, entre deux sessions du "jury accessoires" qu’elle présidait cette année au festival de la jeune création de Hyères, nous lui avons proposé une pause sur les marches d’un escalier, face à une piscine bleutée, dans les murs d’une villa hyéroise abandonnée au soleil de l’après-midi.

(...)