Pendant la semaine de la haute couture à Paris, "La Libre" a suivi en exclusivité la création d'un look haute couture.





1- Au commencement, il s'agit d'un dessin dessin





Nous est donnée l'occasion de suivre le processus de fabrication d'un look couture en direct. Plein feu sur le look numéroté 7360 de la collection printemps-été 2017 dessiné par Karl Lagerfeld directeur artistique de la maison Chanel.

Soit une robe de plumes et fleurs sera embellie par la maison Lemarié.





Que peut-on découvrir comme info en regardant le croquis ?

La robe sera fait de plumes et de fleurs, comme les stries au crayon sur le dessin l'indique.

La couleur de la robe sera un gris légèrement bleuté.

On observe enfin au côté de la silhouette de face le dos dessiné en trois traits, un dos sans fioriture.

C'est donc la matière qui donnera le la, une occasion de faire un zoom sur les métiers d'art, chez qui on se rend.

Dans le cas de la robe que l'on suit, l'embellissement plumes et fleurs est réalisé chez Lemarié, à Pantin.





2 - Direction les métiers d'art, à Pantin.

Lemarié, maison d'art plumassière depuis 1880 est spécialisée aussi dans les fleurs et la couture unique – entendez pas là les plissés ,smocks, et autres incrustations.

Nous sommes ici pour voir comment le croquis de Karl Lagerfeld, notre 7360, va prendre forme dans le réel.

Et, au départ de notre robe, il y a la fleur.





La presse s'écrase sur un papier en aluminium thermocollé à l'effet miroir parfait. Des fleurs de pommiers apparaissent, en rang d'oignon.





Autour de nous, s'étagent les 5000 outils de découpe de la maison Lemarié, de quoi découper le monde entier en camélias, en aubépine, en orchidée.





Dans le reflet du miroir, les fleurs continuent à pousser sous la presse, elles feront partie du grand tout.





Depuis quelques jours, les plumassières de Lemarié s’attellent à l'ouvrage.

Elles montent les petits bouquets de plumes gris souris et violine.

Si le look 7360 est presque complètement fait de plumes, le choix d'une plume glycérinée ultra fine (à l'effet mouillé) affinera la silhouette.





On se penche dans la boîte à plumettes où les bouquets prêts s'empilent, chaque brin est si menu... Mais soudain la boîte bascule, et la plumassière s'affole.

« La Libre Belgique » a modifié l'ordre établi et l'organisation des petits bouquets de plumes ! Pas de doute, si le défilé commence en retard mardi, on pourra mettre en cause « La Libre »





A l'étage du dessus, des jeunes femmes tracent des segments de couleurs sur le calque du patron du look 7360.

Elles déterminent déjà le positionnement de chaque fleur et chaque strass avec une précision de géomètre. Rien décidément ne sera laissé au hasard dans l'embellissement.

A l'étage en dessous, on lance déjà la grande entreprise. Sur une toile d'organza, tendue sur un métier à broder, une jeune femme place une fleur, puis une barrette miroitante, puis une perle toupie, puis...





Elle avance sans montrer la moindre hésitation, même si elle nous indique qu'il faut environ une minute pour fixer chaque élément. `





Elle aura fait quelques centimètres carrés en une heure. Ensuite sur ce damier, on viendra fixer les bouquets de plumettes.

La haute couture est d'abord affaire de temps passé à faire bien les gestes.





3 - De retour à l'atelier de haute couture Chanel, deux jours avant le show

Les couturières, le dos penché sur leurs travaux d'aiguille, sont plongées dans une concentration silencieuse. Le défilé a lieu deux jours plus tard et certains looks sont encore allongés dans l'attente d'une manche, d'une doublure.

Olivia Douchez est première d'atelier flou chez Chanel depuis 2 ans. Maîtresse des lieux, elle nous mène à notre look préféré encore en morceaux.





La totalité des pièces embellies de plumes, dont nous avions vu les premiers centimètres carrés se monter, sont arrivées dans la nuit de Pantin.





Depuis l'aube, cinq couturières ont été dépêchées pour monter les pièces d'organza lourdes de pièces qui brillent.









C'est alors que nous découvrons la toile de notre modèle.

Sur le stockman, que les couturières ont habillé, on découvre les volumes du 7360, la robe en trois étages et l'emplacement des plumes - pour l'instant mimées par des freluches de tissu.





On interroge encore Madame Olivia sur le nombre d'heures dont elle dispose. « La présentation ultime a lieu ce soir, à 19h, pour savoir le temps qu'il nous reste, faites le calcul ».





4 - Le défilé, le jour J

Assises ce matin, dans le décor de miroirs, les 1000 clientes de la haute couture et les autres - presse, acheteurs, professionnels - regardent passer une collection printemps-été 2017 qui a des airs nostalgiques.





La défilé prend les airs d'une ode aux talents des métiers d'art que la maison Chanel a remis en pleine lumière





La seconde partie du défilé est évidemment chère à notre cœur qui verra sortir en 58e position notre look, le 7360, petite robe de plumettes gigotantes de part et d'autre et portée par une jeune femme aux grands yeux.









Au cours du défilé, on observera la robe de princesse métallique, qu'on avait vue à l'atelier de haute couture rue Cambon..









Des fourreaux pailletés finis d'une nuage de plumes rosés...





Et t, au final, la robe de mariée, mais rose et non plus blanche.

Mademoiselle Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, salue au bras de Karl Lagerfeld, qui clôture d'un petit salut la collection printemps-été commencée dans sa tête il y a six semaines.





Si, par hasard, notre look préféré venait à plaire à deux clientes ? Puisque l'on sait que l'une des conditions de la haute couture, c'est que les pièces demeurent uniques ?

Si les deux clientes ne vivent pas sur le même continent, chacune d'entre elle aura la chance de repartir avec la robe convoitée.





Vidéo : le défilé Haute Couture printemps-été 2017 de Chanel





Récit : Aurore Vaucelle

Photographie : Johanna de Tessières