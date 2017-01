Triste journée pour les adeptes des jeux vidéos. Ils sont en deuil après l’annonce de la mort de Masaya Nakamura. Connu comme le "père de Pac-Man", il est mort le 22 janvier dernier à l’âge de 91, a annoncé lundi le groupe Bandai-Namco.

C’est une figure marquante de ce qui est aujourd’hui la plus importante industrie culturelle, largement devant le cinéma et la musique puisqu’elle pèse près de 100 milliards de dollars, qui a disparu. Le petit glouton sphérique jaune Pac-Man qu’il a mis sur le marché voici près de 40 ans, a connu un succès fulgurant. Dès son apparition à la fin des années 70 sur les premières bornes d’arcades, il a généré l’enthousiasme des joueurs, imposer de nouveaux codes pour la discipline, avant de devenir un classique du jeu vidéo pour ne pas dire un phénomène. Malgré le temps qui passe inexorablement, Pac-Man est toujours bien vivant. Il a connu de nombreuses adaptations pour être décliné sur différentes consoles, sur les réseaux sociaux, et sur les smartphones.

Sur tous les supports

Véritable dinosaure, Pac-Man n’a rien de ringard. Il suffit de s’attarder sur les nombreuses adaptations qu’il a connu au cours des décennies et même tout récemment. On se souvient de lui dans le film "Pixels" où il apparaît en compagnie de son créateur Toru Iwanati (qui travaillait pour Namco, la société de Masaya Nakamura). Mais c’est surtout sur les nouvelles plateformes de jeu les plus populaires qu’il a récemment fait parler de lui. D’abord en s’invitant dans nos smartphones. Depuis 2015 on peut y jouer sur iPhone et les téléphones sous Android. Ensuite sur Facebook puisqu’en novembre dernier, Pac-Man a intégré la plate-forme de jeu vidéo implémentée par le réseau social dans sa messagerie instantanée Messenger qui rassemble aussi d’autres classiques du genre comme Space Invaders.

Jouer à domicile

L’aventure Pac-Man a commencé en mai 1980 lorsque le jeu est sorti au Japon sur les bornes d’arcades sous le nom de Puckman, allusion à la forme circulaire du puck, le palet utilisé en hockey sur glace. Le succès a été fulgurant. A un tel point que le jeu est commercialisé quelques mois plus tard aux Etats-Unis mais sous un autre nom, Pac-Man, pour éviter tout détournement du "P" en "F"… Et deux ans plus tard, en 1982, il s’invite à domicile dans les familles grâce aux premières adaptations sur console dont la célèbre Atari 2600 pour laquelle il restera le jeu le plus vendu avec 7 millions d’unités. Cette même, toujours en raison de son succès, le personnage connaîtra aussi les joies du dessin animé grâce à Hanna-Barbera.

Ouvert aux femmes

Malgré un concept extrêmement simple - il s’agit d’avaler des points dans un labyrinthe tout en évitant des fantômes qui rôdent -, Pac-Man a eu une influence déterminante sur les jeux vidéo. Par sa richesse et sa jouabilité, il a imposé de nouveaux standards que s’efforceront de copier puis de développer les créateurs. Il sera aussi le premier à ouvrir expressément l’univers du jeu vidéo à la gent féminine. En 1982, "Ms. Pac-Man" sera en effet le premier jeu à proposer un personnage féminin !

Toujours aussi populaire

Même si toutes les déclinaisons ne furent pas des succès incontournables, notamment durant les années 90, les années 2000 ont vu des innovations importantes prendre place et relancer l’intérêt pour le personnage de Pac-Man. On a vu apparaître des modes multijoueurs, des versions customisables, etc., de quoi maintenir ou faire renaître l’enthousiasme des joueurs. Pari gagné puisque ces dernières années, le jeu continue de faire parler de lui. En 2012, un Américain a officiellement battu un record en terminant Pac-Man (3 333 360 points collectés) en 3 heures 33 minutes, 12 secondes et 69 millièmes ! Pour se rendre compte du phénomène et de son caractère toujours bien vivace, il suffit de voir le nombre d’occurrences récentes que génère une recherche sur Google pour constater sa popularité. Le petit glouton jaune né à l’aube des années 80 continue toujours de bénéficier de son propre site Internet officiel.

Un art numérique

Aujourd’hui, avec Pong (le pionnier des jeux vidéo), Space Invaders, Donkey Kong et Mario, Pac-Man figure au panthéon du jeu vidéo. Il a indéniablement contribué au succès et au développement d’une discipline qui désormais n’est plus à considérer que sous son aspect ludique. Rappelons qu’en 2011 et en 2013, le Grand Palais, à Paris, a accueilli deux expositions consacrées au jeu vidéo en tant qu’art numérique.

Et dire que tout ça a commencé en 1955 lorsque le désormais regretté Masaya Nakamura a créé sa société et installé deux chevaux mécaniques sur le toit d’un grand magasin. Société qui deviendra Namco, un nom légendaire du jeu vidéo, lorsqu’il se lancera dans les bornes d’arcades et les parcs à thème.





Pac-Man plombe la productivité des entreprises

Le 21 mai 2010, Google a célébré les 30 ans de Pac-Man avec des conséquences pour le moins inattendues. Pour l’occasion, le moteur de recherche avait remplacé son traditionnel logo par une version du jeu jouable sur sa page d’accueil. Les chiffres ont montré que les utilisateurs ont passé en moyenne 36 secondes de plus sur celle-ci page qu’à l’habitude. En multipliant ce nombre par les 500 millions de visites enregistrées sur cette page, il résulte que près de 5 millions d’heures ont été consacrées à jouer à Pac-Man ce jour-là sur Google ! L’éditeur de logiciels de management et de gestion du temps Rescue Time, a estimé que ce temps de jeu a eu un impact non négligeable sur la productivité des entreprises. Il leur en aurait coûté par moins de 120 millions de dollars…





Pac-Man en chiffres selon le Livre Guiness des records

Entre 1981 et 1987, plus de 293000 bornes d'arcades avec la première version de Pac-Man ont été mises en service dans le monde.

La première version de Pac-Man a rapporté 3,5 milliards de dollars entre son lancement en 1980 et 1999. Un succès jamais égalé.

On estime à 10 milliards le nombre de joueurs qui on joué à Pac-Man.