Cette semaine à New York, vente aux enchères de la mythique collection Rockefeller. Une vente de charité !

Jusqu’ici, le record d’une vente aux enchères d’une collection particulière était détenu par la vente en 2009 de la fabuleuse collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé qui avait rapporté 484 millions de dollars. Celle qui débute lundi à New York chez Christie’s, au sein du Rockefeller Center, et durera quatre jours avec 5000 objets en vente, devrait pulvériser ce record. On évoque même parfois le chiffre mythique d’un milliard de dollars. Et le produit de la vente est destiné à de « bonnes causes », une vente philanthropique dans la grande tradition américaine : l’argent ira à des musées comme le MoMA, le Metropolitan, le musée de Boston et des associations caritatives.

(...)