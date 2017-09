La 6e édition du Bozar Electronic Arts Festival (BEAF) a débuté le 14 septembre au palais des Beaux-Arts, à Bruxelles. A côté de son importante programmation musicale et sonore (sur laquelle nous reviendrons la semaine prochaine), il offre aussi quatre expositions conjointes d’art numérique, qui marquent l’inauguration du Bozar Lab, qui sera désormais dédié à la recherche entre art, technologie et société - avec des expositions, mais aussi des conférences ou des ateliers.. Qui dit "art numérique", dit "technologie et recherche" - au risque d’effrayer une partie du public peu féru de ces dernières. Le BEAF met en avant des œuvres et artistes qui assument sans complexe cette dimension pluridisciplinaire.

Quatre expositions

L’exposition "Tendencies", dont c’est la seconde édition, regroupe le travail de six artistes belges féminines. Toutes utilisent des innovations scientifiques et technologiques dans des installations explorant ou déclinant de nouveaux modes d’expression artistiques.

Le BEAF présente aussi les prix Starts 2017. Initiative de la Commission européenne en collaboration avec Bozar et Waag Society, Starts (pour Science, Technologie et Arts) récompense des projets innovants dans le dialogue entre art et recherche technologique et scientifique - pour des résultats réellement intéressants et prometteurs.