Du 6 au 24 juillet, avec à nouveau des Belges: Anne Cecile Vandalem, Jan Martens, Ivo Van Hove et Milo Rau.

Olivier Py, directeur du festival, a dévoilé mercredi à Avignon l’affiche du 72e Festival dessinée par l’excellente peintre Claire Tabouret révélée il y a quelques années par la collection Pinault. Elle aura droit à une exposition à l’église des Célestins et à la collection Lambert. Mais il a surtout révélé le programme artistique à nouveau « engagé, parfois enragé ».

Dans son introduction il a fustigé l’idée que: « pour le monde financier, économique et politique, il n’y a plus qu’un seul message : «Pas d’alternative». La croissance seule apporte le mieux vivre. La non-redistribution des richesses est un mal nécessaire. L’économie seule a droit de vision et les chiffres ont définitivement remplacé les lettres. Et pourtant, nous ne pouvons nous contenter de cette inéluctabilité si utile pour les quelques minorités richissimes qui décident de l’avenir du monde. »

(...)