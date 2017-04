Les mandats des six directeurs généraux d'établissements fédéraux arrivés à terme fin avril ont été tous prolongés de 6 ans par la nouvelle secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Zuhal Demir (N-VA).

Elle explique qu'ils ont tous obtenu la cote "excellent" lors de leur évaluation. Parmi eux on retrouve Michel Draguet, directeur général des Musées des Beaux-Arts. On se souvient que la ministre précédente, Elke Sleurs, (N-VA) l'avait très souvent critiqué avec virulence. La prolongation de son mandat est donc une surprise. Parmi les postes prolongés on a aussi celui des Sciences naturelles (Camille Pisani) et dui Musée de Tervuren (Guido Gryseels).

Le directeur de la Bibliothèque Royale, Patrick Lefevre, partira à la pension dans un mois. Sarah Lemmens est nommée ad interim à sa place. On notera cependant que le plan existe toujours d'une réforme en profondeur de ces établissements avec des regroupements ("clusters") qui pourraient remettre en cause tout l'organigramme à terme.