Fin de partie pour le photographe officiel de la Maison-Blanche du 44e président américain. Une moisson de quelque deux millions de clichés en huit ans. Un savoir-faire de photojournaliste au service de la communication.

Déjà photographe officiel de la Maison-Blanche pour le président Reagan de 1983 à 1989, Pete Souza s’est vu proposer le même poste pour le président Obama dès 2009. En cette période de transition qui va voir la presse du monde entier reprendre nombre de ses clichés en guise de rappel des huit années passées, cela vaut la peine de se poser la question du statut de son travail.





Effet de transparence

Certes, depuis les années 1970 une bonne part de la carrière de Pete Souza s’est déroulée sous le signe du photojournalisme. Du "National Geographic" à "Life" en passant par le "Chicago Tribune", il n’a pas arrêté de fournir photos et reportages aux journaux et magazines sur des sujets d’actualité. Qui plus est, comme on peut le voir sur le site officiel de la Maison-Blanche, sa capacité à cadrer les moments inattendus et d’en faire des images significatives correspond bien à ce qu’on attend d’un reporter. Cependant, il faut être conscient qu’à partir du moment où ce savoir-faire a été mis au service du pouvoir en place, on a fondamentalement changé de registre.

Même si les images prises - on cite le chiffre astronomique de deux millions de clichés - relatent parfois des moments importants de l’histoire récente des Etats-Unis et même si l’intéressé précise que le président lui a laissé carte blanche, on ne peut plus parler de journalisme, mais de communication.

Durant ces deux mandats, la mise en ligne continuelle des photos prises par lui ou par les photographes qui ont travaillé sous sa direction a pu laisser croire que rien n’était caché au citoyen américain. Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agissait pas là de transparence, mais tout au plus d’un effet de transparence. Peu importe que cette chronique en images ait semblé tout montrer de la vie quotidienne du président, ce qui compte c’est ce qu’elle laissait et laisse encore entendre. Et là, pas d’ambiguïté, tout a été fait pour que la petite musique enchante le public. Une vraie mélodie de conte de fées avec, en prince charmant, le premier président noir des Etats-Unis.

(...)