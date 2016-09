Le surpuissant Pape de la Tate part

Arts visuels

Nicholas Serota, 70 ans, le tout puissant directeur de la Tate à Londres quittera son poste l’an prochain après presque de 30 ans de pouvoir. Depuis des années, les critiques d’art du monde le désignaient régulièrement comme la personnalité la plus influente au monde en Art contemporain ou au minimum dans la tête du classement.

Nicholas Serota est né à Londres en 1946, a fait ses études Cambridge et a travaillé au Courtauld Institute et puis à la Whitechapel Gallery. Il est devenu le directeur général de la Tate en 1988 (aussi bien la Tate Modern que la Tate Britain) et c’est lui qui a créé l’implantation de la Tate à St Yves et surtout il a créé la Tate Modern dans la centrale électrique au Millbank à Londres avec les architectes Herzog & de Meuron. La Tate Modern a connut alors un succès si phénoménal qu’il a dû doubler la mise en construisant une New Tate Modern inaugurée en juin dernier. C’est grâce à lui que Londres est devenue une capitale mondiale de l’Art contemporain. Dans sa carrière, il a lui-même organisé de nombreuses expositions mémorables et a ouvert la Tate à d’autres disciplines (photographie, performance).

Il a été nommé maintenant directeur du Arts Council de Grande-Bretagne, par le Premier ministre Teresa May, poste qu’il occupera en février prochain.

D’ores et déjà, la Tate se cherche un nouveau directeur annonce son conseil d’administration.