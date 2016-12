L’absence de musée d’art contemporain à Bruxelles fut un sujet majeur tout au long de l’année 2016 et le sera encore en 2017 (lire ci-contre). Dans ce contexte, la grande exposition du Wiels qui s’ouvre le 20 avril, sera un moment clé. Elle est intitulée « Le musée absent. Préfiguration d’un musée d’art contemporain pour la capitale de l’Europe ». Le directeur du Wiels, Dirk Snauwaert, en explique l’ambition.

« Nous fêtons en mai 2017, le dixième anniversaire du Wiels. Au lieu d’en faire un moment rétrospectif, nous voulons faire un pas en avant. »

En dix ans, le Wiels s’est formidablement implanté sur la scène belge et internationale avec des expositions majeures et la mise en évidence d’artistes actuels. « Le musée absent » sera plus qu’une expo, « un festival, une biennale qui se tiendra tous les trois ans. L’être humain étant vite distrait, il faut créer ces moments forts. »

Le Wiels s’est lié avec le Kunstenfestivaldesarts pour ces « moments » transdisciplinaires de la création (une des caractéristiques majeures de Bruxelles). La première édition s’ouvre au moment d’Art Brussels (qui se tiendra du 21 au 23 avril) et juste avant le Kunsten (du 5 au 27 mai).

« Bruxelles est devenue un modèle de ‘création’ contemporaine (pas de ‘distribution’ de l’art, réservée aux villes plus grandes). Il y a beaucoup d’énergie dans les quartiers bruxellois. Bruxelles peut se revendiquer comme un autre Berlin et comme il n’y a pas de musée d’art contemporain pour mesurer cette créativité, nous voulons le faire avec ce moment. »

Un jardin sur le toit

Il y aura 47 artistes. Tous les espaces du Wiels seront occupés par l’expo et, en plus, le Wiels investira deux espaces proches : le Brass et le « Métropole », un bâtiment à l’abandon avec des façades anciennes classées venues de l’ex-Caisse d’épargne de la place de Brouckère. Ce bâtiment sera rouvert pour l’occasion.

« L’événement marque aussi le volonté de redynamiser le quartier. On nous avait promis des travaux mais tout traîne, les chantiers se font attendre. L’environnement général reste déprimant. »