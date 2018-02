Dix artistes vivant à Bruxelles ont reçu commande (250000 euros au total) pour des oeuvres pour le 5 mai.

Kanal, le futur centre culturel et musée bruxellois à construire sur le site de l’ex-garage Citroën a annoncé vendredi les noms des dix premiers artistes, vivant et travaillant tous à Bruxelles, qui ont reçu la commande d’une oeuvre à placer dans le cadre de la friche actuelle (anciens magasins labyrinthiques de pièces détachées, locaux administratifs, vestiaires, etc.) et qui seront exposées à l’ouverture provisoire du futur Kanal, le 5 mai prochain (un délai très court!), aux côtés des nombreuses oeuvres prêtées par le Centre Pompidou dans le cadre de « l’année de préfiguration ».

Le budget global de ces commandes est de 250000 euros. Il est prévu théoriquement de recommencer l’opération chaque année afin de constituer peu à peu une collection permanente d’art contemporain d’artistes résidant à Bruxelles, même s’ils proviennent de tous les horizons. Rappelons qu’un jury a été constitué (lire ci-dessous) et chaque membre du jury était venu en décembre avec une liste d’artistes qu’il proposait. II a fallu se mettre d’accord sur dix noms et vérifier ensuite avec chaque artiste s’il était prêt à réaliser cette commande dans les délais et prix fixés.

Les dix noms

Les dix artistes choisis sont: Younès Baba-Ali (Maroc, 1986), Saddie Choua (Belgique / Maroc, 1972), Raffaella Crispino (Italie, 1979), Simona Denicolai (Italie, 1972) & Ivo Provoost (Belgique, 1974), Suchan Kinoshita ( Japon, 1960), Gabriel Kuri (Mexique, 1970), Ariane Loze (Belgique, 1988), Vincent Meessen (USA, 1971), Lazara Rossel Albear (Cuba, 1971), Emmanuel Vander Auwera (Belgique, 1982).

On ne retrouve pas les noms les plus connus comme Ann Veronica Janssens, Michel François ou Kendell Geers, etc., mais bien une génération montante, avec des artistes venus des quatre coins du monde, image de la ville ouverte qu’est Bruxelles. Vincent Meessen avait représenté la Belgique à la Biennale de Venise en 2015, Younès Baba-Ali a été exposé à Bozar et au Botanique, Emmanuel Vander Auwera sera exposé au MuZEE d’Ostende en mai, etc.

Le jury était composé de Bernard Blistène, directeur du musée national d’Art moderne (Centre Pompidou), Laurent Busine, ex-directeur du MAC’s (Grand Hornu), Hans De Wolf, professeur à la VUB, Marie du Chastel, coordinatrice et curatrice au KIKK Festival, Carine Fol, directrice artistique de La Centrale, Denis Laoureux, professeur à l’ULB, Sophie Lauwers, directrice des expositions à Bozar, Cédric Libert, directeur architecture contemporaine au CIVA, Stéphanie Pécourt, directrice des Halles Saint-Géry Alain Servais, collectionneur et Phillip Van den Bossche, directeur du Muzee (Ostende).