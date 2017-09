Pour tous les goûts

Elles reviennent chaque année à la même époque et elles rencontrent, à chaque fois, un important succès public. Les journées du patrimoine, vingt-neuvièmes du nom, se tiendront en Wallonie (le week-end des 9 et 10 septembre), en Flandre (le dimanche 10 - voir la suite de notre dossier en page 44) et à Bruxelles (les 16 et 17 septembre). Régionalisation oblige.

En Wallonie, la thématique retenue cette année est "Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoines et Ravel". Rien de moins. "Le problème, explique Sophie Denoël, porte-parole de l’Institut du patrimoine wallon (IPW), réside dans le fait que l’on couvre cinq provinces. Le navigable ne se retrouve pas partout. Donc, si l’on n’avait retenu que l’aspect "eau", certaines communes n’auraient pas pu participer." En amont, l’IPW travaille avec 3 000 organisateurs comprenant les Villes et communes, des infrastructures publiques, des ASBL, des cercles historiques ainsi que des maisons de tourisme qui servent d’intermédiaire.

Un événement très attendu

"L’événement est de taille pour tous ceux qui y participent", rappelle notre interlocutrice. A un point tel que, pour certains, "ne pas en faire partie est un véritable crève-cœur". Et si, contrairement à cette édition, la thématique n’est pas assez vaste, ils se retrouvent exclus. Enfin, pas vraiment. "On a créé une catégorie hors thème. Cette fois, elle ne comprend que treize participants, car beaucoup d’organisateurs ont su rentrer dans la thématique." En même temps, si rentrer dans une thématique particulière ne semble pas toujours chose aisée pour les organisateurs, après avoir fait appel à des historiens de leur coin, ils ont parfois de belles surprises. "D’où l’intérêt de les faire rentrer dans un carcan", sourit la porte-parole.