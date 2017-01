Cela n’arrive que tous les dix ans. 2017 sera l’année du « Grand tour » pour faire le point complet sur l’art actuel. On pourra voir ce printemps, à la fois la Biennale de Venise, la Documenta de Kassel et Athènes, et le « Sculpture Projects de Münster ». Et en 2017, devrait aussi, enfin, s’ouvrir le très attendu Louvre d’Abu Dhabi.

Les amateurs d’art contemporain s’en réjouissent déjà : 2017 est une année exceptionnelle. On pourra y voir les « biennales » les plus importantes.

La première à s’ouvrir sera la Documenta, le « top de tops », qui n’a lieu que tous les cinq ans et qui, pour la première fois, essaimera, à Athènes.

La première Documenta a été crée en 1955 à Kassel, avec déjà une ambition forte : en présentant des œuvres considérées comme « dégénérées » du temps des nazis, son fondateur Arnold Bode, peintre et professeur d’art allemand, voulait réconcilier son pays avec l’Art moderne. En 1968 s’invitent ainsi le pop-art et l’art interventionniste. La tendance se confirme en 1972 avec l’artiste allemand Joseph Beuys, très engagé politiquement, qui va durablement marquer la Documenta: ses « 7 000 chênes », plantés à partir de 1982 dans Kassel, sont toujours là. Chacun se souvient de « sa » grande Documenta : les plus anciens parlent toujours de celle de 1972 dirigée par Harald Szeemann, les autres invoquent le triomphe de Jan Hoet en 1992 (600 000 visiteurs). D’autres encore citent la première femme à en prendre la direction en 1997, la Française Catherine David, et le premier non-Européen à la faire, le Nigérian Okwui Enwezor, en 2002. En 2007, il y eut 750 000 visiteurs et Ai Weiwei était la vedette de l’expo en ayant invité mille Chinois à venir à Kassel. Celle de 2012 avait été menée par Carolyn Christov-Bakargiev.

Documenta 14

Cette année, la Documenta 14 est dirigé par le très brillant critique et commissaire d’exposition polonais, Adam Szymczyk né en 1970. Nommé déjà en 2013 pour préparer cette édition, il a fait un choix très politique. En réaction, à l’hostilité allemande à aider la Grèce, il a décidé de partager la Documenta entre la ville allemande de Kassel et Athènes. « La tension palpable entre le Nord et le Sud générée par la crise économique et financière est un thème pour l’art », dit-il.

La Documenta se tiendra à Athènes du 8 avril au 16 juillet et à Kassel, du 10 juin au 17 septembre. Des vols réguliers relieront les deux villes. Les mêmes artistes ont été invités à présenter des oeuvres dans les deux cités.

La Documenta à Athènes a, pour Adam Szymczyk, une portée plus large : « C’est une ville sur la Méditerranée, connectée à la Turquie, aux migrants venus des quatre coins du globe. Elle illustre le défi pour l’Europe. Je vois Athènes comme une porte d’entrée pour des gens arrivés de partout et où ils peuvent avoir de la visibilité. »

Le tire de la Documenta, qui se veut autant forum de débats qu’expo, est: « Documenta 14 : Learning from Athens ».

Sculpture projects Münster

De Kassel, les amateurs du Grand tour vont à Münster où se tient tous les dix ans seulement, depuis 1977, un parcours en pleine ville de sculptures et installations, le « Sculpture Projects de Münster ». Les visiteurs sillonneront toute la ville, plan en poche, entre le 10 juin et le 1er octobre pour découvrir 30 nouvelles interventions (visite gratuite). Pour la première fois, l’évènement essaimera dans la ville proche de Marl. L’idée est de demander aux artistes de réfléchir aux deux lieux : Münster, ville historique préservée et Marl, ville reconstruite après la guerre. D’autant que Münster garde déjà plusieurs installations pérennes des biennales précédentes.

Les plus passionnés s’arrêteront à Art Basel, la plus grande foire d’art qui se tiendra du 15 au 18 juin.

L’autre grand événement sera la 57e Biennale d’art de Venise du 13 mai au 26 novembre. C’est une Française, conservateur en chef au Centre Pompidou, Christine Macel qui en est la commissaire. Elle succède au Nigérian de Munich et New York, Okwui Enwezor. Elle connaît bien Venise pour avoir été déjà la commissaire du pavillon belge en 2007 où elle présentait Eric Duyckaerts et ses performances loufoques. Elle « coacha » aussi Anri Sala au pavillon français en 2013.

Personnalité brillante elle réalisa aussi en 20911, la formidable expo « Danser sa vie, art et danse au XXe et XXIe siècle » au Pompidou.

Viva Arte Viva

Elle a choisi le thème de « Viva Arte Viva » : « Dans un monde de conflits où l’humanisme est mis en cause, l’art est la part la plus précieuse de l’homme. L’art est la place idéale pour les rêves et les utopies, pour les relations entre les humains et avec la nature et le cosmos, l’art est un rempart, un jardin à cultiver. Plus que jamais, la voix et la responsabilité de l’artiste sont essentielles dans les débats contemporains. Viva Arte Viva est aussi une exclamation, une expression de la passion pour l’art et l’artiste. » Chaque semaine pendant les six mois de la Biennale, des artistes participeront à un débat avec le public.

L’Autriche sera représentée par Erwin Wurm, les Etats-Unis par Mark Bradford, l’Angleterre par Phyllida Barlow, le Canada par Geoffrey Farmer, l’Espagne par Jordi Colomer. Les Suisses ont invité trois artistes à y montrer Giacommetti qui avait toujours refusé de venir à Venise. Pour la France, Xavier Veilhan proposera « Merzbau musical », allusion à Schwitters, un studio d’enregistrement où chaque visiteur peut utiliser des instruments de musique dont certains inventés par l’artiste.

Dirk Braeckman

Après Berlinde De Bruyckere en 2013 et Vincent Meessen en 2015, ce sera l’excellent photographe flamand Dirk Braeckman (photo ci-dessous) qui représentera la Belgique. Ce sera en effet le tour de la Flandre d’occuper le pavillon belge. La commissaire est Eva Wittock du Musée M de Louvain avec qui il avait déjà monté une exposition en 2011 dans la ville universitaire.





Le choix du jury a surpris car on donnait Michael Borremans favori pour représenter la Belgique. Le jury devait choisir entre cinq candidats présélectionnés : Michael Borremans, Philippe Van Snick, Jan Van Imschoot, Ria Pacquée et Dirk Braeckman.

Né à Eeklo en 1958, le photographe vit à Gand après y avoir suivi des cours de photographie à l’académie royale des Beaux-arts. Ses œuvres sont immédiatement reconnaissables à leur noir profond qu’il travaille à la chambre comme un peintre le ferait avec ses pinceaux. Il a rarement fait des portraits même s’il a réalisé ceux d’Albert II et Paola à la demande de Jan Hoet.

Ne cherchant nullement à rendre la réalité visible des choses et des gens, il les saisit dans un espace de noirceur qui les isole et ne les révèle qu'en dehors de toute anecdote. Souvent sans y mettre de présence humaine, il impose une tension et une étrangeté qui renvoient les espaces et les êtres au plus profond d'eux-mêmes, comme en une mise en abyme de laquelle se dégagerait la vérité de leur état. Sans volonté de description, ses photographies ont un formidable pouvoir de suggestion.

Pour Venise, Dirk Braeckman (et Eva Wittock) veulent lutter par des images face au flot fou d’images qui déferlent sur nous avec Internet et comme de nouvelles expériences visuelles.

Le Louvre à Abu Dhabi

L’immense projet (64000 m2), controversé, du Louvre à Abu Dhabi aurait dû être inauguré depuis longtemps. On promet une ouverture en 2017. Conçu par Jean Nouvel, le bâtiment est prêt avec son dôme ajouré de 180 m de diamètre laissant filtrer une lumière subtile évoquant les ombres mouvantes des palmeraies et avec ses jeux subtils de lumière et de l’eau qui pénètre jusqu’au coeur du musée.

Manuel Rabaté du Louvre a été nommé directeur et est flanqué d’Hissa Al Dhaheri représentante d’Abu Dhabi.

Giuseppe Penone et Jenny Holzer, très grands artistes, ont été invités à y créer des œuvres in situ pour l’ouverture du musée.

Le Louvre Abou Dhabi a vocation à devenir "un musée universel du monde arabe" et présentera des œuvres allant de l'Antiquité à nos jours. Il devrait notamment exposer des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Henri Matisse et Andy Warhol prêtés par 13 musées français. L'émirat d'Abou Dhabi est lui-même en train d'acquérir des œuvres.

Le projet est très controversé, car fruit d’un accord diplomatique contre l’avis des conservateurs des musées français. L’accord signé en 2007 pour 30 ans portait sur la conception d’un musée et sa mise en oeuvre par l'Agence France-Muséums du Louvre. L’aspect marchandisation de l’art est important car cet accord représente un milliard d'euros, auquel il faut ajouter 500 millions pour le musée par Jean Nouvel.

Les autres musées de l’île de Saadiyat à Abu Dhabi sont toujours en attente : le Musée national par Norman Foster, le musée maritime par Tadao Ando, le Guggenheim par Frank Gehry, le Performing art center de Zaha Hadid.