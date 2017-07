Qui l’eût cru? A l’heure pourtant des effets spéciaux, de la 3D et de la réalité virtuelle, le bon vieux diorama de notre enfance revient en force et inspire nombre d’artistes contemporains comme le démontre l’exposition « Dioramas » au Palais de Tokyo à Paris qui fait le tour de cette question très rarement abordée.

Les dioramas ont fait le charme des museums de sciences naturelles et ethnographiques. Au musée de Tervuren, on admirait, dans des grandes boîtes, un bout de réalité africaine reconstituée avec des animaux empaillés, des paysages peints et des sols donnant l’illusion de la brousse. On se souvient aussi de la statue de l’homme léopard qui nous effrayait tant. Le nouveau musée de Tervuren qui rouvrira dans un an, n’aura plus ces dioramas, en trop mauvais état, dit-on.

Les églises aussi ont peu à peu supprimé ces « boîtes » illusionnistes et obsolètes. Pourtant, il y eut de merveilles où était reconstitués la crèche, la vie d’un saint ou un paysage avec la Vierge. Nos reliquaires au Moyen Age étaient déjà des « dioramas » à la réalité augmentée. Comme l’étaient ces merveilleux « jardins clos » que les religieuses de Malines réalisaient au Moyen Age, tableaux en 3D du paradis annoncé.