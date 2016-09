Les artistes bruxellois brillent à Paris

Arts visuels

Tout ce week-end, les nombreux visiteurs du Palais de Tokyo à Paris, venus pour l’exposition Houellebecq, ont pu découvrir aussi dans la grande rotonde, dans la salle de projection et dans divers lieux du Palais, non-stop, 36 artistes bruxellois venus présenter leur créativité dans la capitale française. Certes, « Indiscipline » n’a duré que deux jours mais l’événement a une portée symbolique et devrait se reproduire.

Christophe Slagmuylder, directeur du Kunsten et un des organisateurs, explique : « L’absence de cohésion, le vague, que Paris critique parfois à Bruxelles est aussi un formidable espace de liberté laissé aux artistes. A Paris, on me dit toujours : ça n’est possible qu’à Bruxelles ».

Stéphanie Pécourt, qui dirige l’agence Wallonie Bruxelles Théâtre/Danse et co-organisatrice présentait ce week-end comme un « antibrexit », tant il vante la multiculturalité.