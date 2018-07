Le musée de Mariemont propose une passionnante exposition sur la vie de Galien il y a près de 2000 ans et sur la médecine dans la Rome antique.

Comment se soignaient nos ancêtres, il y a près de 2000 ans, à Rome et dans l’empire? Une exposition passionnante au château de Mariemont, raconte la vie et l’oeuvre de Galien, immense médecin et philosophe.

=> Trois découvertes de Galien





(...)