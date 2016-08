Les dix expositions incontournables de l’automne

Arts visuels

Hors les huit expositions d’artistes belges (voir ici) voici, par ordre chronologique, une sélection de dix événements importants de l’automne.





1. "21 rue La Boétie" au nouveau musée La Boverie à Liège : Anne Sinclair raconte la vie de marchand d’art et la collection qu’avait son grand-père, Paul Rosenberg (rien que des chefs-d’œuvre) (du 22-9 au 29-1).

2. L’expressionnisme abstrait américain (Pollock, Rothko, etc.) à la Royal Academy de Londres (du 24-9 au 2-1).





3. "Le pouvoir de l’avant-garde, alors et aujourd’hui" à Bozar, à Bruxelles, avec des dialogues entre Léger, Duchamp, etc. et des artistes actuels (Dumas, Forsythe, Richter, etc.) (29-9 au 22-1).

4. A l’espace ING à Bruxelles, 60 œuvres d’art européen et américain des années 40 à 60, issues des collections de Peggy et Solomon Guggenheim. (19-10 au 12-2).

5. "In Search of Utopia" la grande et ambitieuse exposition au musée M de Louvain sur les 500 ans de l’Utopie de Thomas More et la représentation du monde au début du XVIe siècle (du 20-10 au 17-1).





6. Le musée du Cinquantenaire à Bruxelles présente ses formidables collections d’estampes japonaises, "Ukiyo-e" (du 21-10 au 10-2).

7. Evénement majeur à Paris : les chefs-d’oeuvre formidables de la collection russe Chtchoukine montrés pour la première fois ensemble, à la Fondation Vuitton à Paris (du 22-10 au 20-2).





8. "Rebel, Rebel" : exposition confrontant art contemporain et rock, au Mac’s, au Grand-Hornu (du 23-10 au 22-1).

9. 80 sculptures de Picasso à Bozar (du 26-10 au 5-3) et "Picasso face à Giacometti" au musée Picasso à Paris (du 4-10 au 5-2).

10. Grande exposition Cy Twombly au Centre Pompidou (du 30-11 au 24-4).