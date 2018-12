Le Civa raconte avec les documents d’époque comment Bruxelles s’est enrichie de parcs magnifiques.

On a beaucoup parlé des désastres urbanistiques bruxellois (la bruxellisation). Mais moins des charmes des parcs et jardins de la ville. Le Civa propose une exposition Designed landscapes historique et passionnante, qui raconte comment ces parc ont été construits entre 1775 et 2020, en exposant nombre de photographies, plans, dessins d’époque, en expliquant l’évolution de l’idée de parc public et en révélant à nos yeux d’aujourd’hui les noms de ces géniaux architectes-paysagistes.

(...)