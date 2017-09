Le Centre Pompidou-Metz inaugure une série d'expositions et d'événements consacrés au Japon. "Japan-ness" est la première exposition à ce jour à offrir un parcours complet sur l'architecture japonaise contemporaine. Elle présente une collection exceptionnelle de documents et maquettes originaux pour un voyage par procuration fascinant dans l'architecture d'un des pays les plus novateurs en la matière.

© IPM