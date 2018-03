Plus que jamais gestival de création, le KFDA 2018 a dévoilé sa foisonnante programmation.

Depuis 1994 - et c’était alors un pari loin d’être évident, lancé et tenu par Frie Leysen -, le Kunstenfestivaldesarts bourgeonne en mai. International et bruxellois, soutenu par les Communautés flamande et francophone, le KFDA circule parmi ses partenaires, est devenu une référence dans le réseau des festivals, et un producteur et coproducteur important. Sa matière est vivante : les arts - scéniques mais pas seulement - et ceux qui s’en emparent. Les créateurs d’aujourd’hui. Les spectateurs aussi. Le monde, plus largement : multiple, changeant, complexe.

(...)