Cet été, à Knokke, Magritte devient un jeu de plage et une expérience de réalité virtuelle pour tous publics.

Pour le 50e anniversaire de sa mort, Magritte fait le grand écart. Après la magnifique exposition au Centre Pompidou centrée sur un Magritte philosophe, dialoguant avec les intellectuels de son temps, un Magritte sémiologue, voilà le Magritte populaire, celui qui a envahi l’imagerie contemporaine et se retrouve sous forme de posters dans les chambres d’ados.

Knokke propose cet été jusqu’à 3 septembre, une « Magritte experience », sur la plage, devant le casino. Le lieu n’est pas choisi au hasard puisque le peintre a réalisé (et fait réaliser) en 1953, au Casino, une grande fresque de 70 m de long, « Le domaine enchanté ».

L’expérience Magritte, c’est essentiellement 10 minutes de réalité virtuelle (VR) qu’on peut vivre dans une petite salle sous un grand chapeau melon posé sur le sable. On s’assied sur un tabouret et on met sur sa tête des écouteurs et des grosses lunettes Samsung Gear VR.

On est alors immergé dans l’univers de Magritte, du moins celui tiré de 42 peintures parmi les plus populaires du peintre. A 360 degrés autour, au-dessus et en-dessous de nous, on voit des rochers flotter dans le ciel, des hommes tomber comme de la pluie, une Georgette géante, bleue et nue surgir avec une colombe venant se poser sur sa main, des pieds chaussures qui bougent. On surplombe les montagnes comme un aigle, on voit sur le mer un bateau fantôme fait d’eau. Une cavalière court dans la forêt. Parfois la réalité virtuelle fait frémir quand on s’enfonce dans des miroirs successifs et qu’on entend alors ses voisins pousser des « Ahh » de surprise.

La réalisation de John Durrant est assez soufflante et plaira aux enfants mais elle s’en tient aux images les plus populaires du peintre.

« Magritte aurait aimé jouer avec la réalité virtuelle » dit-il. Sans doute, c’est bien possible.

L’expérience n’est pas gratuite: 14,95 euros l’entrée pour un adulte; 50 euros pour une famille. Cher. Même si pour ce prix, on peut aussi (re)voir la grande fresque du Casino avec un son et lumière explicatif; on peut mieux connaître la vie de Magritte à travers des panneaux explicatifs sur la plage, photographier ses enfants devant une pipe ou des pommes vertes ou les faire dessiner sur des feuilles arborant la colombe et s’asseoir sur des bancs avec coussins magrittiens. Et bien sûr, il y a les inévitables shop et bar.

Il est intéressant de noter que Magritte, toujours catalogué comme artiste francophone belge, devient ainsi aussi pour un été, un artiste populaire en Flandre.

Pour retrouver les tableaux même de Magritte, il y a le musée Magritte à Bruxelles et, cet automne, les expositions annoncées au centre culturel de Knokke (Magritte et la mer), à l’Atomium et au musée Magritte (Magritte et l’art contemporain).





--> Magritte experience, sur la plage devant le casino de Knokke, tous les jours de 11h à 18h, jusqu'au 3 septembre